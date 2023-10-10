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  • На Дніпропетровщині з батька загиблого воїна вибивали неіснуючі борги

На Дніпропетровщині з батька загиблого воїна вибивали неіснуючі борги

Сьогодні 17:23
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Щоб вибити гроші, зловмисники погрожували чоловікові та вимагали продати будинок.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з батька загиблого воїна вибивали неіснуючі борги

Як повідомили в Нацполіції, на Дніпропетровщині злодії намагалися забрали у батька загиблого воїна 11 тисяч доларів боргу, який вони самі вигадали. Зловмисники погрожували чоловікові фізичною розправою, постійно тиснули на психіку, а потім вимагали, щоб “боржник” продав свій будинок та сплатив їм частину “заборгованого”.

8 жовтня злодіїв затримали, коли чоловік віддав їм гроші. Зловмисниками виявилися 23-річний та 39-річний чоловіки з Луганщини. 

За процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідство триває. Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині з батька загиблого воїна вибивали неіснуючі боргиУкраїнська

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