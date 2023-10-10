У колодязях з питною водою на Дніпропетровщині знайшли небезпечні нітрати

На Дніпропетровщині промоніторили якість води в індивідуальних та громадських колодязях.

Про це йдеться на сайті обласного лабораторного центру МОЗ України.

За даними лабцентру, досліджено 84 проби води з громадських колодязів на санітарно-хімічні показники, з них не відповідають нормативам за вмістом нітратів 5 проб. Також з 71 проби на мікробіологічні показники нестандартними виявилися 30.

З індивідуальних колодязів на санітарно-хімічні показники дослідили 54 проби, з них не відповідають нормативам за вмістом нітратів 10 проб. З 45 проб на мікробіологічні показники майже половина (22) виявилися нестандартними.

Перевищення нормативів за вмістом нітратів у питній воді з підземних джерел водопостачання зареєстрували: у питній воді із громадських колодязів – у Жовтах Водах та у Верхньодніпровському районі; у питній воді із індивідуальних колодязів — у Дніпрі, Кривому Розі, Жовтих Водах та Кам’янському.

Чим загрожує перевищення норми нітратів у воді

У лабцентрі зазначають, що при перевищенні нітратів у воді (понад 50 мг/ куб. дм.) може виникати водно-нітратна метгемоглобінемія. Це неінфекційне захворювання, частіше виникає у дітей до 3-х років, а особливо у немовлят, що пов’язано з недосконалістю ферментних систем дитячого організму.

Нітратна інтоксикація пов’язана з утворенням високого рівня метгемоглобіну в крові, внаслідок чого погіршується транспортування кисню кров’ю, що призводить до кисневого голодування та порушення тканинного дихання. При гострому нітратному отруєнні серед немовлят можливі летальні випадки.

Тож фахівці категорично не рекомендують використовувати воду з підземних джерел водопостачання для питних цілей і приготування сумішей та їжі немовлятам і дітям до 3-х років. Дорослим також радять не вживати воду з колодязів, вміст нітратів у якій перевищує нормативи.

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