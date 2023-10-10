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  • У Дніпрі у Соборному районі спалахнула пожежа на 100 кв. м: дим було видно здалеку

У Дніпрі у Соборному районі спалахнула пожежа на 100 кв. м: дим було видно здалеку

Сьогодні 16:43
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Про те, що сталося, розповіли у пресслужбі ДСНС.

Новости Днепра про У Дніпрі у Соборному районі спалахнула пожежа на 100 кв. м: дим було видно здалеку

Сьогодні, 10 жовтня, о 12:54 на лінію «101» повідомили про масштабну пожежу у Соборному районі.

Як з’ясували рятувальники, прибувши на місце, на узвозі Лоцманський горіла одноповерхова покинута будівля. Крім того, існувала загроза поширення вогню на поряд розташовані будинки.

Займання локалізували о 13:55 та ліквідували о 14:40. Вогонь знищив сміття, дах та перекриття покинутого будинку. Загальна площа пожежі склала 100 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі у Соборному районі спалахнула пожежа на 100 кв. м: дим було видно здалеку

Новости Днепра про У Дніпрі у Соборному районі спалахнула пожежа на 100 кв. м: дим було видно здалеку

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Кротова обвалилася складська будівля: під завалами опинилися люди. 

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Новости Днепра про У Дніпрі у Соборному районі спалахнула пожежа на 100 кв. м: дим було видно здалекуУкраїнська

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