В Днепре в Соборном районе вспыхнул пожар на 100 кв. м: дым был виден издалека

О том, что произошло, рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Сегодня, 10 октября, в 12:54 на линию «101» сообщили о масштабном пожаре в Соборном районе.

Как выяснили спасатели, прибыв на место, на спуске Лоцманский горело одноэтажное заброшенное здание. Кроме того, была угроза распространения огня на дома, расположенные рядом.

Возгорание локализовали в 13:55 и ликвидировали в 14:40. Огонь уничтожил мусор, крышу и перекрытие заброшенного дома. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Кротова обрушилось складское здание: под завалами оказались люди.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: