В Днепре в Соборном районе вспыхнул пожар на 100 кв. м: дым был виден издалека

Сегодня, 10 октября, в 12:54 на линию «101» сообщили о масштабном пожаре в Соборном районе.
Как выяснили спасатели, прибыв на место, на спуске Лоцманский горело одноэтажное заброшенное здание. Кроме того, была угроза распространения огня на дома, расположенные рядом.
Возгорание локализовали в 13:55 и ликвидировали в 14:40. Огонь уничтожил мусор, крышу и перекрытие заброшенного дома. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Кротова обрушилось складское здание: под завалами оказались люди.
Читайте также:
Автор:
В Украине еще летом были сняты все карантинные ограничения, введенные…
В самом центре Днепра стоит дом, возведенный в 1880-х годах.…
Очень скоро водители в Украине смогут не беспокоиться о замене…
Аптек в Екатеринославе было не много, бизнес был прибыльный и…
В Украине еще летом были сняты все карантинные ограничения, введенные в стране с появлением вирусного заболевания Covid-19, но случаи заболевания и тяжелого течения болезни продолжают фиксировать по всей стране.
О подрядчиках городского совета Каменского мы писали не раз. Практически каждый тендер исполнительных органов или коммунальных предприятий тамошней мэрии – повод для очередной публикации.
В самом центре Днепра стоит дом, возведенный в 1880-х годах. На верхних этажах живут люди, а на нижнем – работают магазины и развлекательные заведения. На доме сохранилась декоративная лепнина, а сам он построен из пластичного кирпича. Много лет тут находился…
На территории Днепропетровской области планируют построить Индустриальный парк.
Сегодня, 10 октября, на автодороге Т 0405 «Днепр – Хуторское» в Днепровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Опубликовали новые реквизиты.
Очень скоро водители в Украине смогут не беспокоиться о замене водительского удостоверения - его можно будет получить курьером на любой адрес или в отделении "Укрпочты".
Спикер МИД рассказал, что известно о пропавших в Израиле украинцах.
Аптек в Екатеринославе было не много, бизнес был прибыльный и провизоры могли позволить себе возводить свои доходные дома либо арендовать помещения в самом центре города. В Днепре сохранилось не так много старинных аптек, которые никогда не меняли своего месторасположения. Одна…
Речь идет о доходном доме на проспекте Яворницкого.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!