На трассе столкнулись ВАЗ и Infiniti: один из пострадавших умер в больнице Днепра

Там столкнулись две легковушки: «ВАЗ 2101» и Infiniti QX56.
В результате столкновения пострадали два человека – пассажиры «ВАЗ 2101». Их госпитализировали в больницу.
У одного из пострадавших – 55-летнего мужчины – диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, множественные переломы ребер, гемоторакс, перелом костей таза, травматический шок.
К сожалению, он умер в одной из больниц Днепра.
Об этом сообщает «Информатор».
В каком состоянии второй пострадавший пока неизвестно.
Напомним, ранее мы писали, что водитель Mazda, который влетел на скорости в подземный переход в Кривом Роге, умер в больнице.
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