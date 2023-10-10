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  • На трассе столкнулись ВАЗ и Infiniti: один из пострадавших умер в больнице Днепра

На трассе столкнулись ВАЗ и Infiniti: один из пострадавших умер в больнице Днепра

Сегодня 14:36
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Сегодня, 10 октября, на автодороге Т 0405 «Днепр – Хуторское» в Днепровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Новости Днепра про На трассе столкнулись ВАЗ и Infiniti: один из пострадавших умер в больнице Днепра

Там столкнулись две легковушки: «ВАЗ 2101» и Infiniti QX56.

В результате столкновения пострадали два человека – пассажиры «ВАЗ 2101». Их госпитализировали в больницу.

У одного из пострадавших – 55-летнего мужчины – диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, множественные переломы ребер, гемоторакс, перелом костей таза, травматический шок.

К сожалению, он умер в одной из больниц Днепра.

Об этом сообщает «Информатор».

В каком состоянии второй пострадавший пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что водитель Mazda, который влетел на скорости в подземный переход в Кривом Роге, умер в больнице.

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