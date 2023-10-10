В Днепре второй раз массово цветет сирень (ФОТО)

В Днепре в октябре расцвела сирень. Люди утверждают, что фото сделали 7 октября. Визуальные доказательства опубликовали в сообществе Файный город Днепр.

Горожане отмечают, что это не уникальное явление, потому что у них сирень цветет по третьему разу. В то же время это свидетельствует об аномальных изменениях в природе и о том, что цветы из-за необычной жары начали второй сезон.

Кроме того, днепряне отмечают, что это плохой знак.

У нас последние 5-6 лет в октябре постоянно цвели каштаны, а даже вишни (как-то сделала фото цветущей вишни аж 14 ноября 2014 года!). Как была маленькая, тоже что-то весеннее зацвело под зиму и прабабушка сказала что это плохой знак, так было в ее молодости перед войной, поэтому я всегда боялась таких цветов, – делится своей историей женщина.

В комментариях люди делятся своими сиренями, которые начали цвести 7 октября.

Вот так цветет под Обуховкой.