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МВФ спрогнозував курс долара в Україні на наступний рік: 40 і вище

Сьогодні 09:00
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Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання курсу долара вже наприкінці цього року.

Новости Днепра про МВФ спрогнозував курс долара в Україні на наступний рік: 40 і вище

Про це йдеться в новому економічному прогнозі МВФ World Economic Outlook.

За даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

  • 2023 року — 37,5 грн/$;
  • 2024 року — 41,4 грн/$;
  • 2025 року — 46,0 грн/$;
  • 2026 року — 48,9 грн/$;
  • 2027 року — 51,3 грн/$;
  • 2028 року — 53,9 грн/$.

Проте слід зазначити, що останніми роками прогнози МВФ не збігалися із реальним курсом в Україні. Хоча розрахунок Фонду на 2024 рік (41,4 грн/$) аналогічний тому, що уряд заклав у проєкт держбюджету наступного року. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що НБУ поверне плаваючий курс долара, але є нюанс.

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