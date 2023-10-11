МВФ спрогнозував курс долара в Україні на наступний рік: 40 і вище

Про це йдеться в новому економічному прогнозі МВФ World Economic Outlook.
За даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:
Проте слід зазначити, що останніми роками прогнози МВФ не збігалися із реальним курсом в Україні. Хоча розрахунок Фонду на 2024 рік (41,4 грн/$) аналогічний тому, що уряд заклав у проєкт держбюджету наступного року.
Нагадаємо, раніше ми писали, що НБУ поверне плаваючий курс долара, але є нюанс.
Читайте також:
Автор:
Переможця оголосять 21 жовтня на церемонії у Вільнюсі.
Мерзнути будемо не довго.
У Дніпрі врятували жінку, в якої стався інсульт.
Були каштани, вишні, тепер бузок.