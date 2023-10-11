МВФ спрогнозував курс долара в Україні на наступний рік: 40 і вище

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання курсу долара вже наприкінці цього року.

Про це йдеться в новому економічному прогнозі МВФ World Economic Outlook.

За даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2023 року — 37,5 грн/$;

2024 року — 41,4 грн/$;

2025 року — 46,0 грн/$;

2026 року — 48,9 грн/$;

2027 року — 51,3 грн/$;

2028 року — 53,9 грн/$.

Проте слід зазначити, що останніми роками прогнози МВФ не збігалися із реальним курсом в Україні. Хоча розрахунок Фонду на 2024 рік (41,4 грн/$) аналогічний тому, що уряд заклав у проєкт держбюджету наступного року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що НБУ поверне плаваючий курс долара, але є нюанс.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: