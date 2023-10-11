Зарядите телефон: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света (АДРЕСА)

Сегодня, 11 октября, в Днепре сотни жителей останутся без света с 8:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 11 октября с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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