Россияне всю ночь били по Днепропетровщине: пострадала бабушка, есть разрушения

Российские оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровскую область.

В течение ночи они били из тяжелой артиллерии по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам.

К сожалению, пострадала 78-летняя женщина. Ей оказали необходимую помощь. Она будет лечиться амбулаторно.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, в Никополе повреждены 2 админздания, коммунальное предприятие, общежитие, 5 многоквартирных домов.

Остальные последствия устанавливаются.

В остальных районах Днепропетровщины обошлось без вражеских атак. Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, – отметил Лысак.

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