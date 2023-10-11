Россияне всю ночь били по Днепропетровщине: пострадала бабушка, есть разрушения

В течение ночи они били из тяжелой артиллерии по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам.
К сожалению, пострадала 78-летняя женщина. Ей оказали необходимую помощь. Она будет лечиться амбулаторно.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Кроме того, в Никополе повреждены 2 админздания, коммунальное предприятие, общежитие, 5 многоквартирных домов.
Остальные последствия устанавливаются.
В остальных районах Днепропетровщины обошлось без вражеских атак. Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, – отметил Лысак.
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