Шлюб онлайн та дозвіл на зброю: які 5 послуг скоро з’вляться в Дії

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров аноансував 5 нових послуг, які скоро запрацюють в Дії.

Так, невдовзі у Дії можна буде одружитися онлайн, оформити бронювання, а юридичним особам скористатися Дія.Підписом. Також у застосунку буде відображатися інформація про дозвіл на зброю та свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу і дані зміни імені. Зараз команда тестує кожен з сервісів та готує їх до запуску.

Про це Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у колонці для Liga.net.

“До того як у Дії з’явиться новий сервіс, минає кілька етапів. Спершу наша команда аналізує, як працює послуга офлайн, який шлях проходить громадянин, щоб її отримати, якими нормативно-правовими актами регулюється тощо. Потім проводимо реінжиніринг сервісу — спрощуємо всі процеси, ухвалюємо нормативно-правові акти, працюємо з експертами й переходимо до процесу розробки, тестування та запуску. Зараз у роботі команди Мінцифри понад 100 послуг на різних етапах готовності. Зокрема уже розпочався бета-тест шлюбу онлайн, проходить закрите тестування електронного бронювання, стартував набір на бета-тестування свідоцтв про народження, шлюб, розлучення та зміну імені”, – повідомив Михайло Федоров та розповів детальніше про кожну з послуг.

Шлюб онлайн

За словами Михайла Федорова, це революційний сервіс, який дає змогу одружитися всього в кілька кліків. Аналогів реєстрації шлюбу в застосунку немає в жодній країні світу. На етапі бета-тестування в Дії одружилося 5 пар.

Як працюватиме:

наречені подають заяву в застосунку; засвідчують її Дія.Підписом; в зазначену дату під’єднуються до відеоконференції з реєстратором ДРАЦС; проходять звичний ритуал одруження, але в онлайн-форматі; свідоцтво про реєстрацію шлюбу можна замовити доставкою Укрпошти у відділення або кур’єром.

Електронне бронювання

Саме рішення про бронювання ухвалюватиме не людина, а кілька автоматичних перевірок. Отримати електронне бронювання в дії можна буде всього за годину. Зараз проходить закрите тестування сервісу і вже скоро електронне бронювання на порталі Дія буде доступне для першої категорії підприємств — критично важливих і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Надалі перелік розширюватимуть.

Свідоцтва про народження, шлюб, розлучення, зміну персональних даних

Ці дані автоматично підтягуватимуться в Дії. Вони знадобляться в оформленні на роботу, підтвердженні зміни прізвища чи оформленні пільг. Зараз у Дії користувачі можуть підтягнути свідоцтво неповнолітньої дитини, але з новим сервісом будуть доступні й свідоцтва про народження навіть повнолітніх дітей.

Відображення дозволу на зброю

Уже понад рік працює Єдиний реєстр зброї, який створило Міністерство внутрішніх справ. У ньому міститься інформація про зареєстровану зброю. З новим сервісом в Дії можна буде у кілька кліків замовити витяг з Єдиного реєстру зброї і переглянути дані.

Дія.Підпис для юридичних осіб

Значно прискорить роботу бізнесу, спростить процеси та зробить дії підприємців більш прозорими. Уряд уже ухвалив відповідну постанову.

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