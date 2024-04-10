Когда следующее солнечное затмение и смогут ли его увидеть жители Днепра

8 апреля произошло событие десятилетия - полное солнечное затмение, закрывшее солнце для более 30 млн человек.

В Украине его не было видно, однако наблюдать за уникальным явлением можно было онлайн. Фото и видео ищите ТУТ!

Когда следующее солнечное затмение

По словам специалистов, в 2024 году будет два солнечных затмения. Одно было 8 апреля, следующее астрономическое явление состоится осенью — 2 октября. Оно будет иметь форму кольцеобразного солнечного затмения. Однако украинцы снова не смогут его увидеть. Наблюдать за полным солнечным затмением можно будет только из южных регионов Аргентины и Чили и с острова Пасхи в юго-восточной части Тихого океана.

Когда следующее солнечное затмение по годам

Луна снова полностью затмит солнечный свет 12 августа 2026 года. Это произойдет над Северным Ледовитым океаном. Явление будет видно вдоль пути, который проходит через восточную Гренландию, западное побережье Исландии, Испанию и небольшую часть Португалии.

2 августа 2027 года произойдет еще одно полное солнечное затмение. Его можно будет увидеть в Испании и на большей части северной Африки.

30 марта 2033 года — следующее полное солнечное затмение, которое можно будет увидеть с территории Аляски.

23 августа 2044 года — еще одно полное солнечное затмение. Его путь пройдет над частью США: Северной Дакотой, Южной Дакотой, Монтаной, частями Канады и Гренландии.

12 августа 2045 года — полное солнечное затмение, подобное тому, что наблюдалось 8 апреля 2024 года. Его путь можно будет наблюдать через континентальную часть США.

Источник: Nbc News.

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