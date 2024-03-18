В Кривом Роге появился телеграм-канал, где выкладывают фотографии и «нюдсы» несовершеннолетних

В Кривом Роге появился ТГ-канал, где неизвестные выкладывают фото несовершеннолетних.

Следом за Днепром в Кривом Роге появился тг-канал, чьи админы занимаются кибербуллингом, сообщает местное издание «Свои». В сообществе, название которого не разглашают, админы без согласия детей, выкладывают их фото. Иногда публикуют «нюдсы» или достаточно откровенные фотографии несовершеннолетних. Публикации сопровождаются оскорблениями и разглашением персональной информации о возрасте, месте проживания или школе, где учится школьник или школьница.

Удалить фото с тг-канала можно заплатив админу. «Прайс» за услуги не разглашается.

Напомним, ранее схожий канал «прикрыли» в Днепре. Неизвестные выкладывали фотографии школьников и их личные данные в телеграм-сообществе. За удаление информации о себе админы просили деньги. Впоследствии на это обратили внимание омбудсман Дмитрий Лубинец и полиция. После этого канал прекратил работу и не обновляется.

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