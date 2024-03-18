Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Кривом Роге появился телеграм-канал, где выкладывают фотографии и «нюдсы» несовершеннолетних

В Кривом Роге появился телеграм-канал, где выкладывают фотографии и «нюдсы» несовершеннолетних

Сегодня 21:32
просмотров

В Кривом Роге появился ТГ-канал, где неизвестные выкладывают фото несовершеннолетних.

Новости Днепра про В Кривом Роге появился телеграм-канал, где выкладывают фотографии и

Следом за Днепром в Кривом Роге появился тг-канал, чьи админы занимаются кибербуллингом, сообщает местное издание «Свои». В сообществе, название которого не разглашают, админы без согласия детей, выкладывают их фото. Иногда публикуют «нюдсы» или достаточно откровенные фотографии несовершеннолетних. Публикации сопровождаются оскорблениями и разглашением персональной информации о возрасте, месте проживания или школе, где учится школьник или школьница.

Удалить фото с тг-канала можно заплатив админу. «Прайс» за услуги не разглашается.

Новости Днепра про В Кривом Роге появился телеграм-канал, где выкладывают фотографии и

Напомним, ранее схожий канал «прикрыли» в Днепре. Неизвестные выкладывали фотографии школьников и их личные данные в телеграм-сообществе. За удаление информации о себе админы просили деньги. Впоследствии на это обратили внимание омбудсман Дмитрий Лубинец и полиция. После этого канал прекратил работу и не обновляется.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге появился телеграм-канал, где выкладывают фотографии и Українська Новости Днепра про В Кривом Роге появился телеграм-канал, где выкладывают фотографии и Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине возросло количество больных острыми кишечными инфекциями
    Новости Днепра
    Сегодня 22:01
    На Днепропетровщине возросло количество больных острыми кишечными инфекциями

    В Днепропетровской области возросла заболеваемость кишечными инфекциями.

    В смертельной аварии с маршруткой на трассе у Днепра погиб известный фермер
    Новости Днепра
    Сегодня 20:19
    В смертельной аварии с маршруткой на трассе у Днепра погиб известный фермер

    Авария унесла жизни 42-летнего фермера из Днепропетровщины.

    Юрист из Днепра женил мужчин на женщине, которая имеет инвалидность, чтобы их пустили за границу
    Новости Днепра
    Сегодня 18:02
    Юрист из Днепра женил мужчин на женщине, которая имеет инвалидность, чтобы их пустили за границу

    В Днепре разоблачили юриста, который женил "уклонистов".

    «Жизненные планы перечеркнула война»: на Харьковщине погиб металлург из Кривого Рога
    Новости Днепра
    Сегодня 14:35
    «Жизненные планы перечеркнула война»: на Харьковщине погиб металлург из Кривого Рога

    На войне погиб металлург из Кривого Рога.

    Последние новости

    На Днепропетровщине возросло количество больных острыми кишечными инфекциями
    На Днепропетровщине возросло количество больных острыми кишечными инфекциями

    В Днепропетровской области возросла заболеваемость кишечными инфекциями.

    Сегодня 22:01
    1
    просмотров
    СБУ обезвредила «банду» из Днепра, которая выманивала деньги у граждан ЕС
    СБУ обезвредила «банду» из Днепра, которая выманивала деньги у граждан ЕС

    СБУ в сотрудничестве с правоохранителями Латвии обезвредила подпольный колл-центр, который выманивал деньги у граждан Европейского Союза.

    Сегодня 20:54
    1
    просмотров
    В смертельной аварии с маршруткой на трассе у Днепра погиб известный фермер
    В смертельной аварии с маршруткой на трассе у Днепра погиб известный фермер

    Авария унесла жизни 42-летнего фермера из Днепропетровщины.

    Сегодня 20:19
    2
    просмотров
    Жилмассив в Днепре на двое суток останется без воды: назвали список адресов
    Жилмассив в Днепре на двое суток останется без воды: назвали список адресов

    Жилой массив в Днепре почти полностью останется без воды на двое суток.

    Сегодня 19:34
    2
    просмотров
    В Днепре на кольце Победы произошло ДТП: на месте аварии видели «скорую» (ВИДЕО)
    В Днепре на кольце Победы произошло ДТП: на месте аварии видели «скорую» (ВИДЕО)

    На ж/м Победа произошло ДТП.

    Сегодня 18:46
    1
    просмотров
    Юрист из Днепра женил мужчин на женщине, которая имеет инвалидность, чтобы их пустили за границу
    Юрист из Днепра женил мужчин на женщине, которая имеет инвалидность, чтобы их пустили за границу

    В Днепре разоблачили юриста, который женил "уклонистов".

    Сегодня 18:02
    4
    просмотров
    Где и как житель Днепра может проверить свою кредитную историю: инструкция
    Где и как житель Днепра может проверить свою кредитную историю: инструкция

    В Украине с помощью онлайн сервисов можно не только проверить свою кредитную историю, но и подать заявку на кредит, зарегистрировать утерю паспорта, чтобы предотвратить его использования мошенниками.

    Сегодня 17:25
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине на месяц раньше расцвели крупнейшие в Европе поляны редких растений (ФОТО)
    На Днепропетровщине на месяц раньше расцвели крупнейшие в Европе поляны редких растений (ФОТО)

    На Днепропетровщине месяцем раньше расцвела сон-трава.

    Сегодня 17:07
    4
    просмотров
    В Днепре на Набережной Победы во время движения загорелось такси
    В Днепре на Набережной Победы во время движения загорелось такси

    В Днепре во время движения загорелось такси Uklon.

    Сегодня 16:20
    6
    просмотров
    Блогеры из Днепра показали остатки старинного тоннеля: ведет от набережной к центру города (ВИДЕО)
    Блогеры из Днепра показали остатки старинного тоннеля: ведет от набережной к центру города (ВИДЕО)

    Блогеры продолжают раскрывать тайны Днепра.

    Сегодня 15:37
    9
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх