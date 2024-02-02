“Доксять”, розпускають чутки, а потім вимагають гроші: у Дніпрі з’явився новий вид кібербулінгу

У Дніпрі створили телеграм-канал, де займаються кібербулінгом підлітків.

У Дніпрі створили телеграм-канал, де публікують фотографії рандомних дітей з різних навчальних закладів Дніпра і пишуть про них образливі речі. На це звернули увагу дніпряни у соцмережах.

Телеграм-канал з’явився нещодавно, але вже зібрав майже 6 тисяч фоловерів. Контент досить сумнівний. Адміни оприлюднюють фото школярів, розпускаючи про них чутки або пишучи образливі речі. Іноді закликають до розправи – пропонують розшукати людину та “виховати” побоями.

Часто “доксять”: зазначають ім’я дитини, школу, де вона навчається, а також соцмережі. Для публікації чи видалення матеріалу просять гроші на карту. В описі каналу є посилання, де можна “замовити” послугу.

Не виключено, що деякі пости просять опублікувати про себе самі підлітки, однак значна частина дописів супроводжується образами та погрозами. Саме через це містяни припускають, що таким чином діти хочуть забулити своїх однолітків.

Наразі містяни просять правоохоронців звернути увагу на канал, навіть якщо він “жартівливий”.

Зауважимо, що якщо ви натрапили на схожий контент, не полінуйтеся і залиште скаргу. Модератори телеграму можуть заблокувати канал, якщо буде достатньо звернень. Ми ж не будемо публікувати назву або давати посилання на цей паблік.

Для довідки: доксінг — це термін, який означає збір і публікацію особистої інформації людини без її згоди. Це може бути повне ім’я, адресу, номер телефону, адреса електронної пошти, історія веб-перегляду та інші “чутливі” дані про людину.

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