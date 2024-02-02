Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Доксять”, розпускають чутки, а потім вимагають гроші: у Дніпрі з’явився новий вид кібербулінгу

“Доксять”, розпускають чутки, а потім вимагають гроші: у Дніпрі з’явився новий вид кібербулінгу

Сьогодні 21:03
просмотров

У Дніпрі створили телеграм-канал, де займаються кібербулінгом підлітків.

Новости Днепра про

У Дніпрі створили телеграм-канал, де публікують фотографії рандомних дітей з різних навчальних закладів Дніпра і пишуть про них образливі речі. На це звернули увагу дніпряни у соцмережах.

Телеграм-канал з’явився нещодавно, але вже зібрав майже 6 тисяч фоловерів. Контент досить сумнівний. Адміни оприлюднюють фото школярів, розпускаючи про них чутки або пишучи образливі речі. Іноді закликають до розправи – пропонують розшукати людину та “виховати” побоями. 

Часто “доксять”: зазначають ім’я дитини, школу, де вона навчається, а також соцмережі. Для публікації чи видалення матеріалу просять гроші на карту. В описі каналу є посилання, де можна “замовити” послугу.

Новости Днепра про

Не виключено, що деякі пости просять опублікувати про себе самі підлітки, однак значна частина дописів супроводжується образами та погрозами. Саме через це містяни припускають, що таким чином діти хочуть забулити своїх однолітків. 

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Наразі містяни просять правоохоронців звернути увагу на канал, навіть якщо він “жартівливий”.

Зауважимо, що якщо ви натрапили на схожий контент, не полінуйтеся і залиште скаргу. Модератори телеграму можуть заблокувати канал, якщо буде достатньо звернень. Ми ж не будемо публікувати назву або давати посилання на цей паблік.

Для довідки: доксінг — це термін, який означає збір і публікацію особистої інформації людини без її згоди. Це може бути повне ім’я, адресу, номер телефону, адреса електронної пошти, історія веб-перегляду та інші “чутливі” дані про людину.

Читайте також:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі помітили “гараж Діогена” (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 20:16
У Дніпрі помітили “гараж Діогена” (ФОТО)

У Дніпрі з'явився свій Діоген з бочкою.

Поблизу Дніпра чоловік побив дитину та забрав у неї велосипед
Новини Дніпра
Сьогодні 19:28
Поблизу Дніпра чоловік побив дитину та забрав у неї велосипед

У Солонянському районі чоловік побив дитину та забрав у неї…

Два виші Дніпра увійшли до ТОП-20 ВНЗ України за версією авторитетного світового рейтингу
Новини Дніпра
Сьогодні 18:44
Два виші Дніпра увійшли до ТОП-20 ВНЗ України за версією авторитетного світового рейтингу

Два виші Дніпра увійшли до ТОП-20 серед університетів України.

Моментальна карма: поблизу Дніпра автовикрадач, сівши за кермо, відразу втрапив у ДТП
Новини Дніпра
Сьогодні 18:03
Моментальна карма: поблизу Дніпра автовикрадач, сівши за кермо, відразу втрапив у ДТП

У містечку поблизу Дніпра автовикрадач втрапив у ДТП через кілька…

Наверх