У Кривому Розі з’явився телеграм-канал, де викладають світлини та “нюдси” неповнолітніх

У Кривому Розі з'явився тг-канал, де невідомі викладають фото неповнолітніх.

Вслід за Дніпром у Кривому Розі з’явився тг-канал, чиї адміни займаються кібербулінгом, повідомляє місцеве видання “Свої”. У спільноті, назву якої не розголошують, адміни без згоди дітей, викладають їхні фото. Іноді публікують “нюдси” або досить відверті фото неповнолітніх. Публікації супроводжуються образами та розголошуванням персональної інформації про вік, місце проживання чи школу, де навчається школяр чи школярка.

Видалити фото з тг-каналу можна заплативши адміну. “Прайс” за послуги не розголошується.

Нагадаємо, раніше схожий канал “прикрили” у Дніпрі. Невідомі викладали фото школярів та їхні особисті дані у телеграм-спільноті. За видалення інформації про себе адміни просили гроші. Згодом на це звернули увагу омбудсман Дмитро Лубінець та правоохоронці. Після цього канал припинив свою роботу та не оновлюється.

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