Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кривому Розі з’явився телеграм-канал, де викладають світлини та “нюдси” неповнолітніх

У Кривому Розі з’явився телеграм-канал, де викладають світлини та “нюдси” неповнолітніх

Сьогодні 21:32
просмотров

У Кривому Розі з'явився тг-канал, де невідомі викладають фото неповнолітніх.

Новости Днепра про У Кривому Розі з'явився телеграм-канал, де викладають світлини та

Вслід за Дніпром у Кривому Розі з’явився тг-канал, чиї адміни займаються кібербулінгом, повідомляє місцеве видання “Свої”. У спільноті, назву якої не розголошують, адміни без згоди дітей, викладають їхні фото. Іноді публікують “нюдси” або досить відверті фото неповнолітніх. Публікації супроводжуються образами та розголошуванням персональної інформації про вік, місце проживання чи школу, де навчається школяр чи школярка. 

Видалити фото з тг-каналу можна заплативши адміну. “Прайс” за послуги не розголошується. 

Новости Днепра про У Кривому Розі з'явився телеграм-канал, де викладають світлини та

Нагадаємо, раніше схожий канал “прикрили” у Дніпрі. Невідомі викладали фото школярів та їхні особисті дані у телеграм-спільноті. За видалення інформації про себе адміни просили гроші. Згодом на це звернули увагу омбудсман Дмитро Лубінець та правоохоронці. Після цього канал припинив свою роботу та не оновлюється. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі з'явився телеграм-канал, де викладають світлини та Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У смертельній аварії з маршруткою на трасі неподалік Дніпра загинув відомий фермер
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:19
    У смертельній аварії з маршруткою на трасі неподалік Дніпра загинув відомий фермер

    Аварія забрала життя 42-річного фермера з Дніпропетровщини.

    Юрист з Дніпра одружував чоловіків з жінкою, яка має інвалідність, аби їх пустили за кордон
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:02
    Юрист з Дніпра одружував чоловіків з жінкою, яка має інвалідність, аби їх пустили за кордон

    У Дніпрі викрили юриста, який одружував "ухилянтів".

    “Життєві плани перекреслила війна”: на Харківщині загинув металург з Кривого Рогу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:35
    “Життєві плани перекреслила війна”: на Харківщині загинув металург з Кривого Рогу

    На війні загинув металург з Кривого Рогу.

    Наче медуза в небі: на Дніпропетровщині помітили незвичайне явище
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:33
    Наче медуза в небі: на Дніпропетровщині помітили незвичайне явище

    На Дніпропетровщині триває міграція журавлів.

    Наверх