В Днепропетровской области 1,5-летний мальчик стал ногами в пепел и получил ожоги

В больницу Кривого Рога госпитализировали полуторагодовалого мальчика, получившего ожоги ног. Как оказалось позже, ребенок стал ножками в горячий пепел, оставшийся после сожженного мусора. Об этом сообщает Информатор.
На данный момент известно, что у мальчика диагностировали ожоги ног 1-2 степени, но угрозы его жизни нет.
Напомним, ранее в Кривом Роге мальчик едва не утонул в ванной, в Павлограде ребенок тяжело травмировался во время катания на велосипеде, а жителя Новомосковского района змея укусила за палец.
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