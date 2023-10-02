В Днепропетровской области 1,5-летний мальчик стал ногами в пепел и получил ожоги

В Кривом Роге на Днепропетровщине ребенок стал ногами в пепел и получил ожоги.

В больницу Кривого Рога госпитализировали полуторагодовалого мальчика, получившего ожоги ног. Как оказалось позже, ребенок стал ножками в горячий пепел, оставшийся после сожженного мусора. Об этом сообщает Информатор.

На данный момент известно, что у мальчика диагностировали ожоги ног 1-2 степени, но угрозы его жизни нет.

Напомним, ранее в Кривом Роге мальчик едва не утонул в ванной, в Павлограде ребенок тяжело травмировался во время катания на велосипеде, а жителя Новомосковского района змея укусила за палец.

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