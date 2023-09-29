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  • Гризонула за палець: на Дніпропетровщині чоловік загримів до лікарні після укусу гадюки

Гризонула за палець: на Дніпропетровщині чоловік загримів до лікарні після укусу гадюки

Сьогодні 18:38
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Мешканця Новомосковського району гадюка гризонула за палець.

Новости Днепра про Гризонула за палець: на Дніпропетровщині чоловік загримів до лікарні після укусу гадюки

22 вересня до швидкої надійшов виклик від чоловіка, якого вкусила гадюка. Як розповів постраждалий, він порпався у своєму дворі, коли відчув неприємний біль. Після цього зрозумів, що його гризонула за палець правої руки гадюка. 

Згодом місце укусу почервоніло, а рука почала сильно набрякати. Медики, які приїхали на виклик, відразу ввели потерпілому антигістамінний засіб та знеболили. Обробивши рану та іммобілізувавши кінцівку, його забрали до однієї із лікарень Новомосковська. 

Лікарі оцінюють стан чоловіка, як середньої тяжкості. Його врятувало те, що він вчасно звернувся за допомогою. Як зазначають медики, отрута гадюки степової та гадюки звичайної, які водяться на території Дніпропетровщини, має гемолітичну дію та може спричинити геморагічний синдром, гостру ниркову недостатність або анафілаксію. 

Фатальних наслідків можна уникнути тільки, якщо постраждалому своєчасно та якісно нададуть медичну допомогу. Від цього буде залежати стан здоров’я та якість подальшого життя потерпілого. 

Новости Днепра про Гризонула за палець: на Дніпропетровщині чоловік загримів до лікарні після укусу гадюки

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Новости Днепра про Гризонула за палець: на Дніпропетровщині чоловік загримів до лікарні після укусу гадюкиУкраїнська

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