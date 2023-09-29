Цими вихідними ми проведемо вересень та зустрінемо жовтень – субота та неділя якраз припали на 30 вересня та 1 жовтня.
Якою буде погода у ці дні, розповіла відомий синоптик Наталка Діденко.
За її прогнозом, вересень завершиться чудовою погодою – у суботу повсюди в Україні очікується суха тепла погода. Протягом дня +23+28 градусів.
Усі на природу або принаймні варто вийти з приміщень, гарно буде, – написала синоптик.
У неділю, 1 жовтня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт і зумовить в західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому з районами місцями невеликі дощі. На сході, півдні, на Полтавщині та Дніпропетровщині в неділю втримається суха сонячна погода.
Температура повітря після тривалого тепла 1 жовтня знизиться і становитиме в зоні діяльності фронту скромніші +16+20 градусів. Південь, схід, значна частина центру в неділю ще побудуть серед літніх +23+28 градусів, – написала Наталка Діденко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що метеоролог розповіла, якою буде погода в жовтні та коли очікувати перший сніг.
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