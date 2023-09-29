У Дніпрі на Слобожанському проспекті водій Mercedes не пропускав “швидку”, яка везла пораненого бійця

У Дніпрі нещодавно стався кричущий випадок: на Слобожанському проспекті водій Mercedes не пропускав «швидку», яка в той момент везла пораненого бійця.

Відео опублікували у соціальних мережах.

На кадрах видно, що «швидка» рухалася Слобожанським проспектом в бік Центрального мосту у лівій смузі. Перед нею їхав Mercedes.

В автомобіля медиків були ввімкнені звукові сигнальні маячки, сигналив і водій, проте Mercedes не пропустив карету швидкої допомоги.



У пресслужбі патрульної поліції нам повідомили, що звернень щодо дій водія Mercedes не надходило.

Не будьте як цей водій! Завжди пропускайте автомобілі медиків, рятувальників та правоохоронців з увімкненими спецсигналами!

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