У Дніпрі на Слобожанському проспекті водій Mercedes не пропускав “швидку”, яка везла пораненого бійця

Відео опублікували у соціальних мережах.
На кадрах видно, що «швидка» рухалася Слобожанським проспектом в бік Центрального мосту у лівій смузі. Перед нею їхав Mercedes.
В автомобіля медиків були ввімкнені звукові сигнальні маячки, сигналив і водій, проте Mercedes не пропустив карету швидкої допомоги.
У пресслужбі патрульної поліції нам повідомили, що звернень щодо дій водія Mercedes не надходило.
Не будьте як цей водій! Завжди пропускайте автомобілі медиків, рятувальників та правоохоронців з увімкненими спецсигналами!
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