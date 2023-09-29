Гризнула за палец: на Днепропетровщине мужчина загремел в больницу после укуса гадюки

Жителя Новомосковского района змея грызнула за палец.

22 сентября в скорую поступил вызов от мужчины, которого укусила гадюка. Как рассказал пострадавший, он занимался хозяйством в своем дворе, когда почувствовал неприятную боль. После этого понял, что его за палец правой руки грызнула гадюка.

Вскоре место укуса покраснело, а рука начала сильно разбухать. Приехавшие на вызов медики сразу ввели пострадавшему антигистаминное средство и обезболили. Обработав рану и иммобилизовав конечность, его забрали в одну из больниц Новомосковска.

Врачи оценивают состояние мужчины как средней тяжести. Его спасло то, что он вовремя обратился за помощью. Как отмечают медики, яд степной гадюки и гадюки обыкновенной, которые водятся на территории Днепропетровщины, оказывает гемолитическое действие и может вызвать геморрагический синдром, острую почечную недостаточность или анафилаксию.

Роковых последствий можно избежать только, если пострадавшему своевременно и качественно окажут медицинскую помощь. От этого будет зависеть состояние здоровья и качество жизни пострадавшего.