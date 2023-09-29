На Дніпропетровщині дитина важко травмувалася під час катання на велосипеді

У Павлограді фельдшери допомогли хлопчикові, який

Про це розповіла медик Світлана Зайчикова.

Днями до медиків на лінію ЕМД звернулися схвильовані батьки. Вони розповіли, що їхня дитина сильно травмувалася під час катання на велосипеді. На місце виїхала бригада швидкої допомоги.

Як виявилося, малолітній хлопчик вдарився, коли впав з велосипеда. У нього діагностували тупу травму живота. Для подальшого обстеження та надання допомоги направлена в Дніпропетровську дитячу лікарню КП «РМЦРЗ» ДОР.

Під час транспортування маленького пацієнта до лікарні в повному обсязі надавалася екстрена медична допомога. Вкотре звертаємося до батьків! Звичайно, повністю викоренити дитячий травматизм неможливо! Від нещасного випадку, на жаль, не застрахований ніхто. Але завдання батьків – максимально захистити свою дитину. Бажаємо маленькому пацієнту швидкого одужання! – написала медик.

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