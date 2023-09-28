На Дніпропетровщині 5-річний хлопчик ледь не втопився у ванній

Попередньо відомо, що мати набрала ванну, щоб покупати сина. На декілька хвилин вона залишила малюка без нагляду.
Коли жінка повернулася, хлопчик лежав у воді обличчям донизу та ні на що не реагував.
Мати дістала дитину з ванни та викликала швидку.
Про це повідомляє “Інформатор”.
У поліції Кривого Рогу зазначили, що хлопчик вижив, його доставили до лікарні.
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