У Кривому Розі під час тривоги чули вибух: що відомо

Дякуємо нашим захисникам!

Під час тривоги, яка тривала з 11:48 до 12:32, у Кривому Розі чули вибух.

Як стало відомо, в регіоні працювала протиповітряна оборона – наші захисники збили ворожий безпілотник.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Ще мінус один. Наші захисники збили в небі над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. ППО – кращі! Дякую! – написав він.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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