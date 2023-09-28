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У Кривому Розі під час тривоги чули вибух: що відомо

Сьогодні 13:33
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Дякуємо нашим захисникам!
Новости Днепра про У Кривому Розі під час тривоги чули вибух: що відомо

Фото умовне.

Під час тривоги, яка тривала з 11:48 до 12:32, у Кривому Розі чули вибух.

Як стало відомо, в регіоні працювала протиповітряна оборона – наші захисники збили ворожий безпілотник.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Ще мінус один. Наші захисники збили в небі над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. ППО – кращі! Дякую! – написав він.

Новости Днепра про У Кривому Розі під час тривоги чули вибух: що відомо

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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