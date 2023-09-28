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В Днепропетровской области 5-летний мальчик чуть не утонул в ванной

Сегодня 16:21
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В Кривом Роге 26 сентября произошел ужасный случай – 5-летний мальчик чуть не утонул в ванной.

Новости Днепра про В Днепропетровской области 5-летний мальчик чуть не утонул в ванной

Предварительно известно, что мать набрала ванну, чтобы покупать сына. На несколько минут она оставила малыша без присмотра.

Когда женщина вернулась, мальчик лежал в воде лицом вниз и ни на что не реагировал.

Мать достала ребенка из ванны и вызвала скорую.

Об этом сообщает «Информатор».

В полиции Кривого Рога рассказали, что мальчик выжил, его доставили в больницу.

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