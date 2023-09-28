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Метеоролог розповіла, якою буде погода в жовтні та коли очікувати перший сніг

Сьогодні 12:53
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Погода дивує!

Новости Днепра про Метеоролог розповіла, якою буде погода в жовтні та коли очікувати перший сніг

Цього року вересень можна назвати 4 місяцем літа: опадів майже не було, а температура повітря вдень не опускалася нижче +20.

Яким буде жовтень та коли очікувати перший сніг – розповіла метеоролог Вазіра Мартазінова у пресцентрі Укрінформу.

За її прогнозом, другий місяць осені в Україні буде теплішим за норму.

Норма середньомісячної температури у жовтні – близько 8°С. Цього року вона буде вищою, аніж у минулому. Зокрема, на заході України температура повітря буде на 2-4°С вище норми та складатиме 12-13°С. На решті території країни температура буде ще більшою – близько 12-15°С, – сказала вона.

За словами метеоролога, найбільше опадів у жовтні очікується у Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Опади там складуть 120-150% від місячної норми, яка становить 40-50 мм. Водночас посушливими будуть Сумщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

Листопад також буде теплішим, аніж торік. За прогнозом Мартазінової, у середині листопада можна очікувати перший сніг, який швидко розтане.

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Новости Днепра про Метеоролог розповіла, якою буде погода в жовтні та коли очікувати перший снігУкраїнська

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