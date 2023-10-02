На Дніпропетровщині 1,5-річний хлопчик став ногами в попіл та отримав опіки

1 жовтня у Кривому Розі до лікарні доставили півторарічного хлопчика. В нього діагностували опіки стоп 1-2 ступеню. Виявилось, що він став у попіл від згорілого сміття. Про це повідомляє Інформатор.
У поліції кажуть, що виклик надійшов близько 14:00. Стан малюка стабільний. Загрози його життю немає.
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