На Дніпропетровщині 1,5-річний хлопчик став ногами в попіл та отримав опіки

У Кривому Розі на Дніпропетровщині дитина стала ногами в попіл та отримала опіки.

1 жовтня у Кривому Розі до лікарні доставили півторарічного хлопчика. В нього діагностували опіки стоп 1-2 ступеню. Виявилось, що він став у попіл від згорілого сміття. Про це повідомляє Інформатор.

У поліції кажуть, що виклик надійшов близько 14:00. Стан малюка стабільний. Загрози його життю немає.

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