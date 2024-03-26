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В Днепре и пригороде сегодня отключили воду: где именно и причина

Сегодня 12:27
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Сделайте дома на всякий случай запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про В Днепре и пригороде сегодня отключили воду: где именно и причина

Сегодня, 26 марта, в Днепре и пригороде по некоторым адресам отключили воду.

Причина — проведение аварийных работ бригадами КП «Днепрводоканал».

Об этом сообщили в Telegram-канале КП.

Так, временно прекращено водоснабжение:

  • просп. Науки, 6, 8г, 27, 29, 31,
  • ул. Владимира Ивасюка, 25, 29,
  • ул. Солнечная Набережная, 36-62;
  • ул. Балаклеевская, 2-8,
  • ул. Любарского, 85-107,
  • ул. Паникахи, 117,119,121,
  • ул. Запорожское шоссе, 82,
  • пос. Одинковка.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре продолжают отключать воду должникам: список адресов на 25-29 марта. Также мы сообщали, что в Днепре на этой неделе закончат отопительный сезон: появилась точная дата.

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