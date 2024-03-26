В Днепре и пригороде сегодня отключили воду: где именно и причина

Сегодня, 26 марта, в Днепре и пригороде по некоторым адресам отключили воду.
Причина — проведение аварийных работ бригадами КП «Днепрводоканал».
Об этом сообщили в Telegram-канале КП.
Так, временно прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре продолжают отключать воду должникам: список адресов на 25-29 марта. Также мы сообщали, что в Днепре на этой неделе закончат отопительный сезон: появилась точная дата.
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