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  • У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: список адрес на 25-29 березня

У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: список адрес на 25-29 березня

Сьогодні 10:52
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Новости Днепра про У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: список адрес на 25-29 березня

Комунальне підприємство “Дніпроводоканал” продовжує обмежувати послуги з водопостачання боржникам.

З 25 до 29 березня спеціалізована бригада по відключенню працюватиме у приватному секторі Новокодацького та Самарського районів.

Про це повідомили у Telegram-каналі КП.

З графіком та адресами можна ознайомитися в таблиці:

Новости Днепра про У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: список адрес на 25-29 березня

Зазначається, що сума заборгованості перед підприємством за цими адресами становить 1 962 764,98 грн.

Закликаємо боржників терміново сплатити заборгованість, аби не залишитися без водопостачання. Споживачам, які мають складне матеріальне становище, пропонуємо укласти договір на реструктуризацію. Для отримання роз’яснень звертайтесь до абонентських дільниць КП “Дніпроводоканал”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі анонсували кінець опалювального сезону: з’явився документ.

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Новости Днепра про У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: список адрес на 25-29 березняУкраїнська

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