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У Дніпрі та передмісті сьогодні відключили воду: де саме та причина

Сьогодні 12:27
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Зробіть вдома про всяк випадок запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про У Дніпрі та передмісті сьогодні відключили воду: де саме та причина

Сьогодні, 26 березня, у Дніпрі та передмісті за деякими адресами відключили воду.

Причина – проведення аварійних робіт бригадами КП “Дніпроводоканал”.

Про це повідомили в Telegram-каналі КП.

Так, тимчасово припинено водопостачання:

  • просп. Науки, 6, 8г, 27, 29, 31,
  • вул. Володимира Івасюка, 25, 29,
  • вул. Сонячна Набережна, 36-62;
  • вул. Балакліївська, 2-8,
  • вул. Любарського, 85-107,
  • вул. Панікахи, 117,119,121,
  • вул. Запорізьке шосе, 82,
  • сел. Одинківка.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: список адрес на 25-29 березня. Також ми повідомляли, що у Дніпрі цього тижня закінчать опалювальний сезон: з’явилася точна дата.

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Новости Днепра про У Дніпрі та передмісті сьогодні відключили воду: де саме та причинаУкраїнська

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