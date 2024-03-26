У Дніпрі та передмісті сьогодні відключили воду: де саме та причина

Сьогодні, 26 березня, у Дніпрі та передмісті за деякими адресами відключили воду.
Причина – проведення аварійних робіт бригадами КП “Дніпроводоканал”.
Про це повідомили в Telegram-каналі КП.
Так, тимчасово припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: список адрес на 25-29 березня. Також ми повідомляли, що у Дніпрі цього тижня закінчать опалювальний сезон: з’явилася точна дата.
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