Спортсмени з Дніпра вибороли 3 медалі на міжнародному турнірі з карате

Чудовий результат!

З 15 до 17 березня у місті Братислава (Словаччина) проходив міжнародний турнір з карате «Grand Prix Slovakia 2024». Загалом участь у чемпіонаті взяли 2572 спортсмени із 36 країн світу.

Спортсмени з Дніпра вибороли на цих змаганнях 3 медалі:

Кучеренко Василь – “золото” у ваговій категорії -55 кг;

– “золото” у ваговій категорії -55 кг; Ільницький Ілля – “бронза” у ваговій категорії +55 кг;

– “бронза” у ваговій категорії +55 кг; Левченко Марія – “бронза” у ваговій категорії +37 кг.

Про це повідомляє управління спорту міста Дніпра.

Зазначається, що наші спортсмени – вихованці спортивної школи з боксу та єдиноборств.

Вітаємо та бажаємо нових перемог!

Нагадаємо, раніше ми писали, що плавці з Дніпра вибороли 26 медалей на чемпіонаті України: з них 10 – “золоті”.

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