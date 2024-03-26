Спортсмени з Дніпра вибороли 3 медалі на міжнародному турнірі з карате

З 15 до 17 березня у місті Братислава (Словаччина) проходив міжнародний турнір з карате «Grand Prix Slovakia 2024». Загалом участь у чемпіонаті взяли 2572 спортсмени із 36 країн світу.
Спортсмени з Дніпра вибороли на цих змаганнях 3 медалі:
Про це повідомляє управління спорту міста Дніпра.
Зазначається, що наші спортсмени – вихованці спортивної школи з боксу та єдиноборств.
Вітаємо та бажаємо нових перемог!
Нагадаємо, раніше ми писали, що плавці з Дніпра вибороли 26 медалей на чемпіонаті України: з них 10 – “золоті”.
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