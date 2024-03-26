На Дніпропетровщині на трасі BMW злетів у кювет та перекинувся: водія затисло в авто

Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Сьогодні рано-вранці на автошляху Р-73 поблизу села Чумаки Нікопольського району сталася жахлива аварія – там водій легкового автомобіля BMW 530D не впорався з керуванням та злетів у кювет. Унаслідок ДТП транспортний засіб перекинувся, водія затисло в авто.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники за допомогою шанцевого інструмента деблокували 27-річного чоловіка з салону пошкодженого легковика. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждала 91-річна жінка, є руйнування.

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