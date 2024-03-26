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  • Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждала 91-річна жінка, є руйнування

Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждала 91-річна жінка, є руйнування

Сьогодні 07:56
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Окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждала 91-річна жінка, є руйнування

Учора ввечері вони спрямували дрон-камікадзе на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Пізніше – вдарили з важкої артилерії по Червоногригорівській.

Уже на ранок під ворожим артобстрілом двічі опинявся Нікополь. Виникла пожежа. Пошкоджені 9 приватних будинків, газогін та лінія електропередач.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Новости Днепра про Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждала 91-річна жінка, є руйнування

Новости Днепра про Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждала 91-річна жінка, є руйнування

Новости Днепра про Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждала 91-річна жінка, є руйнування

За його словами, постраждала 91-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Новости Днепра про Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждала 91-річна жінка, є руйнування

На інших територіях Дніпропетровщини – без обстрілів, – додав Лисак.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждала 91-річна жінка, є руйнуванняУкраїнська

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