Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждала 91-річна жінка, є руйнування

Учора ввечері вони спрямували дрон-камікадзе на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Пізніше – вдарили з важкої артилерії по Червоногригорівській.
Уже на ранок під ворожим артобстрілом двічі опинявся Нікополь. Виникла пожежа. Пошкоджені 9 приватних будинків, газогін та лінія електропередач.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, постраждала 91-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.
На інших територіях Дніпропетровщини – без обстрілів, – додав Лисак.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!
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