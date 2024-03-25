Тільки-но виповнилося 24 роки: на війні загинув музикант з Дніпра

Про сумну звістку повідомили на Facebook-сторінці мистецького простору “Module”.
Військовий, музикант та волонтер Михайло Бекетов з позивним “Рудий” пішов з життя 18 березня. За два дні до загибелі йому виповнилося 24 роки, повідомили його друзі.
З перших днів повномасштабного вторгнення боєць, разом з учасниками команди музичного клубу “Модуль”, пішов захищати країну та долучився до новоствореної 128-ї бригади ТрО.
Михайло служив у складі одного з FPV-розрахунків бригади. Він загинув у бою, але перед цим, разом з побратимами, знищив ворожий танк і БМП, зупинивши чергову атаку окупантів.
У чоловіка залишилася мати – легендарний бойовий медик, яка теж служить в лавах ЗСУ.
Знайомі та друзі наразі збирають кошти, аби випустили альбом, створений Михайлом.
Зараз ми з командою лейблу Dnipropop збираємо його музичну творчість, щоб випустити альбом. Бо світ повинен почути його музику. Міша мріяв про це. Це велика втрата для нашої спільноти, – йдеться у повідомленні.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі побільшає автобусів.
У лікарні Дніпра з бронхів дитини витягували камінчик.
Важко уявити собі Дніпро без моста на Монастирський острів та…
Домашній птах потрапивши в дику природу, отримав на горіхи від…