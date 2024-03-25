Тільки-но виповнилося 24 роки: на війні загинув музикант з Дніпра

Захищаючи Україну загинув відомий музикант з Дніпра.

Про сумну звістку повідомили на Facebook-сторінці мистецького простору “Module”.

Військовий, музикант та волонтер Михайло Бекетов з позивним “Рудий” пішов з життя 18 березня. За два дні до загибелі йому виповнилося 24 роки, повідомили його друзі.

З перших днів повномасштабного вторгнення боєць, разом з учасниками команди музичного клубу “Модуль”, пішов захищати країну та долучився до новоствореної 128-ї бригади ТрО.

Михайло служив у складі одного з FPV-розрахунків бригади. Він загинув у бою, але перед цим, разом з побратимами, знищив ворожий танк і БМП, зупинивши чергову атаку окупантів.

У чоловіка залишилася мати – легендарний бойовий медик, яка теж служить в лавах ЗСУ.

Знайомі та друзі наразі збирають кошти, аби випустили альбом, створений Михайлом.

Зараз ми з командою лейблу Dnipropop збираємо його музичну творчість, щоб випустити альбом. Бо світ повинен почути його музику. Міша мріяв про це. Це велика втрата для нашої спільноти, – йдеться у повідомленні.

Вічна памʼять та слава нашому герою!

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