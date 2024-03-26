Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: пострадала 91-летняя женщина, есть разрушения

Вчера вечером они направили дрон-камикадзе на Марганецкую громаду, что на Никопольщине. Позже — ударили из тяжелой артиллерии по Червоногригорьевской.
Уже на утро под вражеским артобстрелом дважды оказывался Никополь. Возник пожар. Повреждены 9 частных домов, газопровод и линия электропередач.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, пострадала 91-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.
На других территориях Днепропетровщины — без обстрелов, — добавил Лысак.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!
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