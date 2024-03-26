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  • Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: пострадала 91-летняя женщина, есть разрушения

Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: пострадала 91-летняя женщина, есть разрушения

Сегодня 07:56
просмотров

Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровскую область.

Новости Днепра про Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: пострадала 91-летняя женщина, есть разрушения

Вчера вечером они направили дрон-камикадзе на Марганецкую громаду, что на Никопольщине. Позже — ударили из тяжелой артиллерии по Червоногригорьевской.

Уже на утро под вражеским артобстрелом дважды оказывался Никополь. Возник пожар. Повреждены 9 частных домов, газопровод и линия электропередач.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Новости Днепра про Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: пострадала 91-летняя женщина, есть разрушения

Новости Днепра про Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: пострадала 91-летняя женщина, есть разрушения

Новости Днепра про Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: пострадала 91-летняя женщина, есть разрушения

По его словам, пострадала 91-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.

Новости Днепра про Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: пострадала 91-летняя женщина, есть разрушения

На других территориях Днепропетровщины — без обстрелов, — добавил Лысак.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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Новости Днепра про Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: пострадала 91-летняя женщина, есть разрушенияУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: пострадала 91-летняя женщина, есть разрушенияРусский

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