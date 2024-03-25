Только исполнилось 24 года: на войне погиб музыкант из Днепра

Защищая Украину, погиб известный музыкант из Днепра.

О печальном известии сообщили на Facebook-странице художественного пространства «Module».

Военный, музыкант и волонтер Михаил Бекетов с позывным «Рыжий» ушел из жизни 18 марта. За два дня до гибели ему исполнилось 24 года, сообщили его друзья.

С первых дней полномасштабного вторжения боец вместе с участниками команды музыкального клуба «Модуль» пошел защищать страну и присоединился к только созданной 128-й бригаде ТрО.

Михаил служил в составе одного из FPV-расчетов бригады. Он погиб в бою, но перед этим вместе с собратьями уничтожил вражеский танк и БМП, остановив очередную атаку оккупантов.

У мужчины осталась мать – легендарный боевой медик, которая тоже служит в рядах ВСУ.

Знакомые и друзья собирают средства, чтобы выпустили альбом, созданный Михаилом.

Сейчас мы с командой лейбла Dnipropop собираем его музыкальное творчество, чтобы выпустить альбом. Ибо мир должен услышать его музыку. Миша мечтал об этом. Это большая потеря для нашего сообщества, говорится в сообщении.

Вечная память и слава нашему герою!

Подробности можно узнать ТУТ.

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