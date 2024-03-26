Зарядите гаджеты: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня, 26 марта, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.

Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, ориентировочно с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Надежды Алексеенко: 106;

ул. Аэропорт: 39, 113, 114.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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