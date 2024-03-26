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Зарядите гаджеты: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)

Сегодня 07:00
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Подготовьтесь!

Новости Днепра про Зарядите гаджеты: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)

Сегодня, 26 марта, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.

Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, ориентировочно с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Надежды Алексеенко: 106;
  • ул. Аэропорт: 39, 113, 114.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Зарядите гаджеты: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про Зарядите гаджеты: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)Русский

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