Зарядите гаджеты: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)

Сегодня, 26 марта, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.
Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, ориентировочно с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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