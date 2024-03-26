Зарядіть гаджети: де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергії (АДРЕСИ) - Днепр Инфо
Зарядіть гаджети: де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергії (АДРЕСИ)
просмотров
Сегодня 07:00

Підготуйтеся!

Новости Днепра про Зарядіть гаджети: де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергії (АДРЕСИ)

Сьогодні, 26 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло деяким мешканцям.

Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, орієнтовно з 9:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Надії Алексєєнко: 106;
  • вул. Аеропорт: 39, 113, 114.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Читайте також:

Новости Днепра про Зарядіть гаджети: де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергії (АДРЕСИ)Українська

Главные новости Днепра в Telegram
# # # # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    До +21: синоптики назвали дату, коли в Дніпрі буде літнє тепло
    Новини Дніпра
    Вчера 21:42
    До +21: синоптики назвали дату, коли в Дніпрі буде літнє тепло

    Синоптики розповіли, коли до Дніпра прийде літнє тепло.

    У Дніпрі під час тривоги чули вибух
    Новини Дніпра
    Вчера 21:06
    У Дніпрі під час тривоги чули вибух

    Жителі Дніпра могли чути вибух.

    Тільки-но виповнилося 24 роки: на війні загинув музикант з Дніпра
    Новини Дніпра
    Вчера 20:01
    Тільки-но виповнилося 24 роки: на війні загинув музикант з Дніпра

    Захищаючи Україну загинув відомий музикант з Дніпра.

    По Дніпру їздитимуть автобуси з Мілану
    Новини Дніпра
    Вчера 18:48
    По Дніпру їздитимуть автобуси з Мілану

    У Дніпрі побільшає автобусів.