Зарядіть гаджети: де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергії (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

Сьогодні, 26 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло деяким мешканцям.

Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, орієнтовно з 9:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Надії Алексєєнко: 106;

вул. Аеропорт: 39, 113, 114.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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