На Днепропетровщине на трассе BMW слетел в кювет и перевернулся: водителя зажало в авто

Сегодня рано утром на автодороге Р-73 вблизи села Чумаки Никопольского района произошла ужасная авария — там водитель легкового автомобиля BMW 530D не справился с управлением и слетел в кювет. В результате ДТП транспортное средство перевернулось, водителя зажало в авто.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали 27-летнего мужчину из салона поврежденной легковушки. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что оккупанты атаковали Днепропетровскую область: пострадала 91-летняя женщина, есть разрушения.
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Александра Лучка
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