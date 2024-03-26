На Днепропетровщине на трассе BMW слетел в кювет и перевернулся: водителя зажало в авто

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Сегодня рано утром на автодороге Р-73 вблизи села Чумаки Никопольского района произошла ужасная авария — там водитель легкового автомобиля BMW 530D не справился с управлением и слетел в кювет. В результате ДТП транспортное средство перевернулось, водителя зажало в авто.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали 27-летнего мужчину из салона поврежденной легковушки. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты атаковали Днепропетровскую область: пострадала 91-летняя женщина, есть разрушения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: