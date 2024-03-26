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  • У Дніпрі цього тижня закінчать опалювальний сезон: з’явилася точна дата

У Дніпрі цього тижня закінчать опалювальний сезон: з’явилася точна дата

Сьогодні 11:46
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Це станеться вже дуже скоро!

Новости Днепра про У Дніпрі цього тижня закінчать опалювальний сезон: з'явилася точна дата

У Дніпрі через очікуване підвищення середньодобової температури опалювальний сезон планують закінчити 28 березня.

Про це повідомив директор комунального підприємства «Теплоенерго» Андрій Клименко.

За його словами, за зверненнями до підприємства медичних закладів, зокрема й пологових будинків, інтернатних установ — опалювальний сезон їм подовжать.

Попри непрості часи, Дніпро пройшов опалювальний сезон. Він був легшим за попередній, адже були загартовані складною зимою 2022-2023 років і були готові до можливих негативних сценаріїв. Завдяки військовим, енергетикам, слюсарям-ремонтникам ми впоралися, — зазначив Андрій Клименко.

Також він додав, що у міжопалювальний період «Теплоенерго» входить із величезною заборгованістю містян у розмірі 1 млрд 523 млн грн.

Наполегливо закликаємо дніпрян розрахуватися за тепло. Якщо не виходить погасити борг цілком, то можна укласти договір реструктуризації. Для цього необхідно звернутися до абонентського відділу нашого підприємства за адресою: вул. Королеви Єлизавети, II, 15-А. Із собою необхідно мати копію паспорта, технічного паспорта на квартиру, ідентифікаційного коду, довідку про склад сім’ї та доходи, – розповів Андрій Клименко.

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Новости Днепра про У Дніпрі цього тижня закінчать опалювальний сезон: з'явилася точна датаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі цього тижня закінчать опалювальний сезон: з'явилася точна датаРусский

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