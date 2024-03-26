В Днепре на этой неделе закончат отопительный сезон: появилась точная дата

В Днепре из-за ожидаемого повышения среднесуточной температуры отопительный сезон планируют закончить 28 марта.
Об этом сообщил директор коммунального предприятия «Теплоэнерго» Андрей Клименко.
По его словам, по обращениям к предприятию медицинских учреждений, в том числе и родильных домов, интернатных учреждений — отопительный сезон им продлят.
Несмотря на непростые времена, Днепр прошел отопительный сезон. Он был легче предыдущего, ведь были закалены сложной зимой 2022-2023 годов и были готовы к возможным негативным сценариям. Благодаря военным, энергетикам, слесарям-ремонтникам мы справились, — отметил Андрей Клименко.
Также он добавил, что в межотопительный период «Теплоэнерго» входит с огромной задолженностью горожан в размере 1 млрд 523 млн грн.
Настойчиво призываем днепрян рассчитаться за тепло. Если не получается погасить долг полностью, то можно заключить договор реструктуризации. Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел нашего предприятия по адресу: ул. Королевы Елизаветы, II, 15-А. С собой необходимо иметь копию паспорта, технического паспорта на квартиру, идентификационного кода, справку о составе семьи и доходах, — рассказал Андрей Клименко.
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