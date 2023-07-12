В Днепре в реке возле ресторана «Поплавок» обнаружили тело женщины: комментарий полиции

Как мы писали ранее, утром в полицию обратился мужчина и сообщил об исчезновении своей бабушки.
После этого горожанин самостоятельно отправился на поиски женщины. Вскоре он заметил в реке тело родственницы.
На место вызвали водолазов-спасателей и правоохранителей.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Как сообщили журналисту dnepr.info, предварительно, на теле женщины не обнаружили телесных повреждений. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Напомним, ранее в реке на жилом массиве Ломовский нашли тело мужчины, который пропал в апреле.
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Александра Лучка
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