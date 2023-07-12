Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре в реке возле ресторана «Поплавок» обнаружили тело женщины: комментарий полиции

В Днепре в реке возле ресторана «Поплавок» обнаружили тело женщины: комментарий полиции

Сегодня 15:47
просмотров

Сегодня, 12 июля, в реке, недалеко от ресторана "Поплавок", обнаружили тело 85-летней женщины.

Новости Днепра про В Днепре в реке возле ресторана «Поплавок» обнаружили тело женщины: комментарий полиции

Как мы писали ранее, утром в полицию обратился мужчина и сообщил об исчезновении своей бабушки.

После этого горожанин самостоятельно отправился на поиски женщины. Вскоре он заметил в реке тело родственницы.

На место вызвали водолазов-спасателей и правоохранителей.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Как сообщили журналисту dnepr.info, предварительно, на теле женщины не обнаружили телесных повреждений. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Напомним, ранее в реке на жилом массиве Ломовский нашли тело мужчины, который пропал в апреле.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Днепре в реке возле ресторана «Поплавок» обнаружили тело женщины: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в реке возле ресторана «Поплавок» обнаружили тело женщины: комментарий полицииРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине в реке утонул мужчина
Новости Днепра
Сегодня 18:53
На Днепропетровщине в реке утонул мужчина

Пожалуйста, берегите себя и своих родных!

На Днепропетровщине мужчина убил жену, закрылся в доме и угрожал совершить суицид
Новости Днепра
Сегодня 17:04
На Днепропетровщине мужчина убил жену, закрылся в доме и угрожал совершить суицид

В Синельниковском районе муж жестоко убил свою жену.

В Днепре мужчина на огороде обнаружил артиллерийский снаряд
Новости Днепра
Сегодня 14:58
В Днепре мужчина на огороде обнаружил артиллерийский снаряд

Случилось это в Индустриальном районе.

Стало известно, когда обезвоженным районам Днепропетровщины вернут водоснабжение
Новости Днепра
Сегодня 14:56
Стало известно, когда обезвоженным районам Днепропетровщины вернут водоснабжение

Воду планируют вернуть к осени.

Последние новости

На Днепропетровщине в реке утонул мужчина
На Днепропетровщине в реке утонул мужчина

Пожалуйста, берегите себя и своих родных!

Сегодня 18:53
3
просмотров
Япония предоставит Украине системы обнаружения беспилотников
Япония предоставит Украине системы обнаружения беспилотников

Япония поставит Украине нелетальное снаряжение. Имеются ввиду системы обнаружения БПЛА.

Сегодня 18:45
5
просмотров
«Днепр — тот город, где мы хотели бы базировать наши основные компании», — уполномочен правительству Чехии по реконструкции Украины
«Днепр — тот город, где мы хотели бы базировать наши основные компании», — уполномочен правительству Чехии по реконструкции Украины

В Днепре с официальным визитом находится крупная делегация Чешской Республики.

Сегодня 17:58
2
просмотров
В «Укрзализныце» рассказали, будут ли поезда в Прагу, Краков, Берлин и другие европейские города из Украины
В «Укрзализныце» рассказали, будут ли поезда в Прагу, Краков, Берлин и другие европейские города из Украины

В последнее время украинцы интересуются, почему так мало железнодорожных рейсов из Украины в Европу? Будут ли поезда в Прагу, Краков, Вроцлав, Берлин, Бухарест?

Сегодня 17:56
5
просмотров
ТОП-5 зданий в Днепре от которых остался только фасад: дом-колизей и аптека-детский сад (ФОТО)
ТОП-5 зданий в Днепре от которых остался только фасад: дом-колизей и аптека-детский сад (ФОТО)

В Днепре есть несколько старинных зданий, которые были возведены более 100 лет назад, пережили Вторую мировую войну, но перейдя вековой рубеж стали потихоньку разрушаться и сегодня от них остался только фасад.

Сегодня 17:07
3
просмотров
На Днепропетровщине мужчина убил жену, закрылся в доме и угрожал совершить суицид
На Днепропетровщине мужчина убил жену, закрылся в доме и угрожал совершить суицид

В Синельниковском районе муж жестоко убил свою жену.

Сегодня 17:04
3
просмотров
У жителей одного из жилмассивов Днепра в 22:00 выключат воду: подробности
У жителей одного из жилмассивов Днепра в 22:00 выключат воду: подробности

Сделайте запасы!

Сегодня 16:34
11
просмотров
Видно раздробленые кости и суставы: в Днепре в помощи нуждается раненая такса
Видно раздробленые кости и суставы: в Днепре в помощи нуждается раненая такса

В Днепре спасают раненую таксу.

Сегодня 16:28
3
просмотров
В Днепре спасают раненую краснокнижную птицу, которую подобрали неподалеку от фронта
В Днепре спасают раненую краснокнижную птицу, которую подобрали неподалеку от фронта

В Днепре спасают краснокнижную птицу.

Сегодня 15:53
5
просмотров
В Днепре мужчина на огороде обнаружил артиллерийский снаряд
В Днепре мужчина на огороде обнаружил артиллерийский снаряд

Случилось это в Индустриальном районе.

Сегодня 14:58
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх