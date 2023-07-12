В Днепре в реке возле ресторана «Поплавок» обнаружили тело женщины: комментарий полиции

Сегодня, 12 июля, в реке, недалеко от ресторана "Поплавок", обнаружили тело 85-летней женщины.

Как мы писали ранее, утром в полицию обратился мужчина и сообщил об исчезновении своей бабушки.

После этого горожанин самостоятельно отправился на поиски женщины. Вскоре он заметил в реке тело родственницы.

На место вызвали водолазов-спасателей и правоохранителей.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Как сообщили журналисту dnepr.info, предварительно, на теле женщины не обнаружили телесных повреждений. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Напомним, ранее в реке на жилом массиве Ломовский нашли тело мужчины, который пропал в апреле.

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