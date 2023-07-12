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У Дніпрі онук знайшов у річці тіло своєї зниклої бабусі

Сьогодні 12:36
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12 липня неподалік від берега знайшли тіло жінки, яка зникла напередодні.

Новости Днепра про У Дніпрі онук знайшов у річці тіло своєї зниклої бабусі

На Січеславській Набережній, неподалік від ресторану Поплавок, знайшли труп 85-річної жінки. Про це пише Інформатор. 

Як виявилося пізніше, тіло бабусі знайшов онук. Вранці він звернувся до поліції та повідомив про зникнення своєї родички. Після цього чоловік самостійно відправився на пошуки жінки.

Незабаром дніпрянин помітив у річці тіло своєї бабусі. На місце викликали вололазів-рятувальників та правоохоронців. Наразі поліціянти встановлюють всі обставини події. 

Новости Днепра про У Дніпрі онук знайшов у річці тіло своєї зниклої бабусі

Нагадаємо, раніше у річці на житловому масиві Ломівський знайшли тіло чоловіка, який зник у квітні. 

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Новости Днепра про У Дніпрі онук знайшов у річці тіло своєї зниклої бабусіУкраїнська

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