У Дніпрі онук знайшов у річці тіло своєї зниклої бабусі

На Січеславській Набережній, неподалік від ресторану Поплавок, знайшли труп 85-річної жінки. Про це пише Інформатор.
Як виявилося пізніше, тіло бабусі знайшов онук. Вранці він звернувся до поліції та повідомив про зникнення своєї родички. Після цього чоловік самостійно відправився на пошуки жінки.
Незабаром дніпрянин помітив у річці тіло своєї бабусі. На місце викликали вололазів-рятувальників та правоохоронців. Наразі поліціянти встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, раніше у річці на житловому масиві Ломівський знайшли тіло чоловіка, який зник у квітні.
Читайте також:
Автор:
Учора ввечері, 11 липня, в одній із квартир в Індустріальному…
У Дніпрі створили великий університет на базі трьох окремих навчальних…
У Підгородному, що поблизу Дніпра, великий пес розірвав маленьку собачку.
Потрібна ваша допомога!