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СБУ задержала скрывавшегося в Днепре агента РФ

Сегодня 13:17
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На Закарпатье задержали агента РФ, который до этого скрывался в Днепре.

Новости Днепра про СБУ задержала скрывавшегося в Днепре агента РФ

Об этом сообщила СБУ.

Вражеского агента, который помогал россиянам захватывать Северодонецк летом 2022 года, задержали в Закарпатье. После начала вторжения мужчина жил в Северодонецке и сливал данные о расположении ВСУ в городе. Когда запахло «жареным» и начались уличные бои, он на некоторое время эвакуировался в Днепр.

Агент через мессенджеры передавал россиянам информацию об укрепрайонах, огневых позициях и блокпостах защитников города. Используя эту информацию, оккупанты наносили удары по бойцам ВСУ и технике.

Мужчина надеялся отсидеться в Днепре, а затем вернуться в Луганскую область, где ему обещали должность в силовых органах так называемой ЛНР. Однако со временем связь с куратором оборвалась.

Чтобы получить «гарантию безопасности» на временно оккупированной части Украины, злоумышленник безрезультатно пытался выйти на своего российского «куратора».

После этого агент выехал в Закарпатье, где собирался залечь на дно и избежать наказания за госизмену. Однако ему не удалось этого сделать. По информации силовиков, мужчина уроженец Луганска и учился в одном из вузов МВД Украины.

До начала полномасштабного вторжения России он переехал в Северодонецк, где был дистанционно завербован ФСБ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене.

Силовики опубликовали фрагменты переписки агента со своим куратором.

Новости Днепра про СБУ задержала скрывавшегося в Днепре агента РФ

Новости Днепра про СБУ задержала скрывавшегося в Днепре агента РФ

Новости Днепра про СБУ задержала скрывавшегося в Днепре агента РФ

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