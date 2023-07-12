В Днепре поймали мужчину, который посреди улицы развращал малолетних детей

В Днепре задержали мужчину, который совершал развратные действия в отношении детей.

В понедельник, 10 июля, на улице Чаплинской днепряне заметили незнакомца, мастурбировавшего посреди улицы. Очевидцы отметили, что это происходило вблизи школы. После этого мужчина ходил полуобнаженным и предлагал интим малолетним детям.

Горожане вызвали полицию.

Как сообщили в полиции, мужчина совершил развратные действия в отношении детей, а затем скрылся с места преступления. Однако правоохранителям удалось обнаружить подозреваемого. Им оказался 59-летний местный житель, уже имевший проблемы с законом.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в растлении несовершеннолетних. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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