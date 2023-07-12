В Днепре установят первые «берлинские подушки»: где именно

О таких нововведениях рассказали в сообществе Urban Dnipro.
К концу лета на улице Скоробогатова (в прошлом – Громова) установят «берлинские подушки». Это средство принудительного понижения скорости авто на тихих улицах. По сути это современный аналог старых «лежачих полицейских».
«Подушки» занимают не всю ширину проезжей части, поэтому велосипедисты будут свободно их объезжать. Станет легче и автомобилистам, которые смогут медленно проехать участок дороги, где установлена преграда, но без подскока, характерного для «лежачих полицейских».
Улицу Скоробогатова выбрали потому, что под вас ремонт заменили покрытие проезжей части, однако поднятые переходы или шиканы не предусмотрели. А скорость на новом ровном асфальте нужно ограничивать для безопасности горожан, — отмечается в сообщении.
К концу лета установят первые четыре подушки. После этого водители, велосипедисты и горожане смогут протестировать нововведения и оценить его преимущества, или же найти для себя недостатки.
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