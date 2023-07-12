Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре установят первые «берлинские подушки»: где именно

Сегодня 10:18
просмотров

В скором времени на одной из улиц Днепра появятся первые в городе "берлинские подушки".

Новости Днепра про В Днепре установят первые

О таких нововведениях рассказали в сообществе Urban Dnipro.

К концу лета на улице Скоробогатова (в прошлом – Громова) установят «берлинские подушки». Это средство принудительного понижения скорости авто на тихих улицах. По сути это современный аналог старых «лежачих полицейских».

«Подушки» занимают не всю ширину проезжей части, поэтому велосипедисты будут свободно их объезжать. Станет легче и автомобилистам, которые смогут медленно проехать участок дороги, где установлена преграда, но без подскока, характерного для «лежачих полицейских».

Улицу Скоробогатова выбрали потому, что под вас ремонт заменили покрытие проезжей части, однако поднятые переходы или шиканы не предусмотрели. А скорость на новом ровном асфальте нужно ограничивать для безопасности горожан, — отмечается в сообщении.

К концу лета установят первые четыре подушки. После этого водители, велосипедисты и горожане смогут протестировать нововведения и оценить его преимущества, или же найти для себя недостатки.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре установят первые Українська Новости Днепра про В Днепре установят первые Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Больше полтысячи оккупантов и 33 дрона: Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки
Новости Днепра
Сегодня 10:00
Больше полтысячи оккупантов и 33 дрона: Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро среды, 12…

Отключение света в Днепре: ситуация с электроснабжением 12 июля
Новости Днепра
Сегодня 09:30
Отключение света в Днепре: ситуация с электроснабжением 12 июля

Частная энергетическая компания ЦЭК сообщила о проведении плановых работ. Поэтому…

В Днепре поймали мужчину, который посреди улицы развращал малолетних детей
Новости Днепра
Сегодня 09:22
В Днепре поймали мужчину, который посреди улицы развращал малолетних детей

В Днепре задержали мужчину, который совершал развратные действия в отношении…

Оккупанты атаковали Никополь: подробности ночного обстрела
Новости Днепра
Сегодня 09:00
Оккупанты атаковали Никополь: подробности ночного обстрела

Армия рф атаковала Никопольский район из дрона и тяжелой артиллерии.

Последние новости

Больше полтысячи оккупантов и 33 дрона: Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки
Больше полтысячи оккупантов и 33 дрона: Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро среды, 12 июля, составили 510 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 235530 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 33 дрона.

Сегодня 10:00
4
просмотров
Отключение света в Днепре: ситуация с электроснабжением 12 июля
Отключение света в Днепре: ситуация с электроснабжением 12 июля

Частная энергетическая компания ЦЭК сообщила о проведении плановых работ. Поэтому жители некоторых улиц в Днепре останутся без электроэнергии.

Сегодня 09:30
4
просмотров
В Днепре поймали мужчину, который посреди улицы развращал малолетних детей
В Днепре поймали мужчину, который посреди улицы развращал малолетних детей

В Днепре задержали мужчину, который совершал развратные действия в отношении детей.

Сегодня 09:22
3
просмотров
Оккупанты атаковали Никополь: подробности ночного обстрела
Оккупанты атаковали Никополь: подробности ночного обстрела

Армия рф атаковала Никопольский район из дрона и тяжелой артиллерии.

Сегодня 09:00
5
просмотров
Террористическая атака по Украине: что происходит на фронте сегодня
Террористическая атака по Украине: что происходит на фронте сегодня

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

Сегодня 08:30
4
просмотров
Спортсменка из Кривого Рога завоевала «серебро» на Кубке мира по фигурному катанию на роликах
Спортсменка из Кривого Рога завоевала «серебро» на Кубке мира по фигурному катанию на роликах

Искренние поздравления чемпионке! Так держать!

Сегодня 08:00
3
просмотров
В Днепре огромная ветка дерева упала на автомобиль
В Днепре огромная ветка дерева упала на автомобиль

11 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Святослава Храброго Шевченковского района города Днепр, на легковой автомобиль упало дерево.

Сегодня 07:15
3
просмотров
Сегодня в Днепре трамваи №18 и №19 будут курсировать иначе
Сегодня в Днепре трамваи №18 и №19 будут курсировать иначе

12 июля в Днепре с 11:00 до 14:00 трамваи №18, №19 будут курсировать сокращенным маршрутом по ул. Передовая без заезда в ж/м Левобережный-3.

Сегодня 06:45
3
просмотров
Погода на 12 июля: в Днепре облачно, но без осадков
Погода на 12 июля: в Днепре облачно, но без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
3
просмотров
В Днепре на Тополе горела заброшка (ФОТО)
В Днепре на Тополе горела заброшка (ФОТО)

11 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном на жилом массиве Тополь-3 Шевченковского района города Днепр.

Вчера 22:00
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх