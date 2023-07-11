В Днепре резко «рухнула» цена на огурцы: пора консервировать

В Днепре резко изменилась цена на огурцы.
Еще недавно их продавали по 50-60 грн за килограмм. А теперь можно найти и по 20.
Так, на стихийном рынке можно найти огурцы по 40 грн за кг.
Если хорошо поискать, можно найти и по 23 грн за кг.
Есть и по 20 грн за кг, но они желтоватые и разного размера.
В супермаркетах цены тоже умеренные. Так, в АТБ килограмм огурцов продается за 29,89 грн. «Салатные» стоят 26,89 грн за кг.
Если вы все-таки купите огурчики на консервацию, то вот вам простой рецепт соленых огурцов с чесноком.
Ингредиенты: огурцы — 1 кг; вода — 500 мл; сахар — 100 г; соль — 1 ст. л; уксус 9% — 100 мл; чеснок — 3 зубчика. Приготовление: вылить в кастрюлю воду, добавить сахар, соль и уксус. Довести до кипения, затем остудить. В стерилизованные банки выложить огурцы и чеснок, залить маринадом, накрыть стерилизованной крышкой. В другую кастрюлю на дно выстелить полотенце, поставить банку, залить водой так, чтобы она доходила до плечиков банки. После того, как вода закипит, стерилизовать банку 10-15 минут — в это время огурцы потемнеют. Банку закатать, укутать и оставить до полного остывания.
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