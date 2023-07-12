СБУ затримала агента РФ, який ховався в Дніпрі

На Закарпатті затримали агента РФ, який до цього переховувався у Дніпрі.

Про це повідомила СБУ.

Ворожого агента, який допомагав росіянам захоплювати Сєвєродонецьк влітку 2022 року, затримали на Закарпатті. Після початку вторгнення чоловік жив в Сєвєродонецьку та зливав дані про розташування ЗСУ в місті. Коли запахло “жареним” та почалися вуличні бої, він на деякий час евакуювався до Дніпра.

Агент через месенджери передавав росіянам інформацію про укріпрайони, вогневі позиції та блокпости оборонців міста. Використовуючи цю інформацію, окупанти завдавали ударів по бійцях ЗСУ та техніці.

Чоловік сподівався відсидітися в Дніпрі, а потім повернутися на Луганщину, де йому обіцяли дати посаду в силових органах так званої ЛНР. Проте згодом зв’язок з куратором обірвався.

Щоб отримати «гарантії безпеки» на тимчасово окупованій частині України, зловмисник безрезультатно намагався вийти на свого російського «куратора».

Після цього агент виїхав на Закарпаття, де збирався залягти на дно та уникнути покарання за держзраду. Проте йому не вдалося цього зробити. За інформацією силовиків, чоловік уродженець Луганська та вчився в одному із вишів МВС України.

До початку повномасштабного вторгнення Росії він переїхав до Сєвєродонецька, де був дистанційно завербований ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у державній зраді.

Силовики опублікували фрагменти листування агента зі своїм куратором.

Читайте також:

Українська

Автор: