Тіло практично розклалося: у Дніпрі знайшли мертвим чоловіка, якого шукали з квітня

Тіло практично розклалося – залишилися тільки кістки та фрагменти шкіри.
Як повідомляє “Інформатор“, загиблим може бути Володимир Риндюк, який зник ще у квітні 2023 року.
Відомо, що тоді він пішов з дому на вулиці Войцеховича та останній раз його бачили на Ломівському кладовищі. З того часу його місцезнаходження невідоме.
Поліція поки не підтвердила цю інформацію.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра виявили тіло жінки без одягу: що кажуть у поліції.
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