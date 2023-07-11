Тіло практично розклалося: у Дніпрі знайшли мертвим чоловіка, якого шукали з квітня

У понеділок, 10 липня, у Дніпрі в очереті на пляжі Ломівський місцеві мешканці знайшли труп чоловіка.

Тіло практично розклалося – залишилися тільки кістки та фрагменти шкіри.

Як повідомляє “Інформатор“, загиблим може бути Володимир Риндюк, який зник ще у квітні 2023 року.

Відомо, що тоді він пішов з дому на вулиці Войцеховича та останній раз його бачили на Ломівському кладовищі. З того часу його місцезнаходження невідоме.

Поліція поки не підтвердила цю інформацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра виявили тіло жінки без одягу: що кажуть у поліції.

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