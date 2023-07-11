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  • Тіло практично розклалося: у Дніпрі знайшли мертвим чоловіка, якого шукали з квітня

Тіло практично розклалося: у Дніпрі знайшли мертвим чоловіка, якого шукали з квітня

Сьогодні 18:51
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У понеділок, 10 липня, у Дніпрі в очереті на пляжі Ломівський місцеві мешканці знайшли труп чоловіка.

Новости Днепра про Тіло практично розклалося: у Дніпрі знайшли мертвим чоловіка, якого шукали з квітня

Тіло практично розклалося – залишилися тільки кістки та фрагменти шкіри.

Як повідомляє “Інформатор“, загиблим може бути Володимир Риндюк, який зник ще у квітні 2023 року.

Відомо, що тоді він пішов з дому на вулиці Войцеховича та останній раз його бачили на Ломівському кладовищі. З того часу його місцезнаходження невідоме. 

Поліція поки не підтвердила цю інформацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра виявили тіло жінки без одягу: що кажуть у поліції. 

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Новости Днепра про Тіло практично розклалося: у Дніпрі знайшли мертвим чоловіка, якого шукали з квітняУкраїнська Новости Днепра про Тіло практично розклалося: у Дніпрі знайшли мертвим чоловіка, якого шукали з квітняРусский

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