В Днепре мужчина на огороде обнаружил артиллерийский снаряд

Вчера, 11 июля, житель Днепра, работая на огороде, обнаружил подозрительный предмет.
Он позвонил в полицию.
На место прибыли специалисты. Они выяснили, что мужчина обнаружил артиллерийский снаряд АС-76.
Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Отметим, что такие снаряды использовали во время Второй мировой войны.
Специалисты вывезли взрывоопасный предмет и обезвредили его за пределами города.
Важно: если вы нашли подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!
Берегите себя!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина угрожал женщине с 2-летним ребенком гранатой: что известно.
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Александра Лучка
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