В Днепре мужчина на огороде обнаружил артиллерийский снаряд

Случилось это в Индустриальном районе.

Вчера, 11 июля, житель Днепра, работая на огороде, обнаружил подозрительный предмет.

Он позвонил в полицию.

На место прибыли специалисты. Они выяснили, что мужчина обнаружил артиллерийский снаряд АС-76.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Отметим, что такие снаряды использовали во время Второй мировой войны.

Специалисты вывезли взрывоопасный предмет и обезвредили его за пределами города.

Важно: если вы нашли подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!

Берегите себя!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина угрожал женщине с 2-летним ребенком гранатой: что известно.

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