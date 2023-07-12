В Днепре просят переименовать улицу Короленко: какое название предлагают

Представители «Сичеславского Просвещения» инициировали переименование улицы Короленко. Соответствующее обращение к городскому совету появилось на официальном сайте учреждения.
По мнению представителей организации, улицу можно назвать в честь Сичеславского Просвещения.
По словам представителей общественной организации, одна из центральных улиц Днепра до сих пор называется в честь Владимира Короленко, который родом из Житомира, но был русским писателем. Творец неоднократно отмечал то, что родился на неделимой России, которую называл «Отечеством». При этом он скептически относился к идее свободной Украины.
В своем письме к Максиму Горькому в 1913 году Короленко отметил, что никогда не владел украинским языком. В 2002 году в Москве выпустили книгу Владимира Короленко с красноречивым названием «Была бы жива Россия». В нее вошли неизвестные публикации писателя последних лет его жизни.
Кроме этого, в одной из своих статей Короленко писал следующее:
«…Для городского населения, интеллигенции и полуинтеллигенции, русский язык ближе, чем украинский, и переучиваться приходится (напр. учителям и служащим города, земства и т. д.) искусственно… Пойдет та же история наизнанку: маскарадный и квасный патриотизм! », – говорится в отрывке статьи под названием «Перед приходом немцев. Письмо из Полтавы»
По словам инициаторов переименования, улица находится в Шевченковском районе города. Короленко довольно грубо высказывался о Шевченко, называя его творчество «националистическим романтизмом». Вместо этого он нахваливал Некрасова и Тургенева, захвативших его душу больше, чем гайдамаки Шевченко.
Также на улице Короленко сохранилась историческая застройка конца ХІХ – начала ХХ веков. Одна из самых известных достопримечательностей – дом Хренникова, который связывают с «Просвещением».
В начале прошлого века Владимир Хренников вел активную деятельность в «Просвещении». С 1 января 1915 года Хренников также бесплатно выделил две комнаты для деятельності общества.
Поэтому было бы логично назвать улицу в честь общества Просвещения, которое некоторое время располагалось в этой части города.
Переименование улицы в честь Сичеславского Просвещения станет подлинным признанием вклада всех просветителей в развитие города. Так что обращаемся к вам с инициативой переименования улицы Короленко в честь Сичеславского Просвещения, — говорится в письме.
Читайте также:
Автор:
На Закарпатье задержали агента РФ, который до этого скрывался в…
Сегодня, 12 июля, в Павлограде на улице Гагарина горел шашлычный…
В Подгородном, что неподалеку от Днепра, большой пес разорвал маленькую…
Нужна ваша помощь!
Случилось это в Индустриальном районе.
На Закарпатье задержали агента РФ, который до этого скрывался в Днепре.
Лето – отличное время для посещения парков Днепра. Тут есть где отдохнуть и взрослым, и детям. Для первых – предусмотрены беседки, лавочки и спортивные тренажеры, для вторых – аттракционы, фотозоны, детские площадки.
У Дніпрі створили великий університет на базі трьох окремих навчальних закладів.
Сегодня, 12 июля, в Павлограде на улице Гагарина горел шашлычный киоск.
В Подгородном, что неподалеку от Днепра, большой пес разорвал маленькую собачку.
Нужна ваша помощь!
В скором времени на одной из улиц Днепра появятся первые в городе "берлинские подушки".
Потери России в войне в Украине на утро среды, 12 июля, составили 510 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 235530 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 33 дрона.
Частная энергетическая компания ЦЭК сообщила о проведении плановых работ. Поэтому жители некоторых улиц в Днепре останутся без электроэнергии.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!