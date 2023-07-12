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В Днепре просят переименовать улицу Короленко: какое название предлагают

Сегодня 14:13
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В Днепре просят переименовать улицу в центре города.

Новости Днепра про В Днепре просят переименовать улицу Короленко: какое название предлагают

Представители «Сичеславского Просвещения» инициировали переименование улицы Короленко. Соответствующее обращение к городскому совету появилось на официальном сайте учреждения.

По мнению представителей организации, улицу можно назвать в честь Сичеславского Просвещения.

Что не так с Короленко

По словам представителей общественной организации, одна из центральных улиц Днепра до сих пор называется в честь Владимира Короленко, который родом из Житомира, но был русским писателем. Творец неоднократно отмечал то, что родился на неделимой России, которую называл «Отечеством». При этом он скептически относился к идее свободной Украины.

В своем письме к Максиму Горькому в 1913 году Короленко отметил, что никогда не владел украинским языком. В 2002 году в Москве выпустили книгу Владимира Короленко с красноречивым названием «Была бы жива Россия». В нее вошли неизвестные публикации писателя последних лет его жизни.

Кроме этого, в одной из своих статей Короленко писал следующее:

«…Для городского населения, интеллигенции и полуинтеллигенции, русский язык ближе, чем украинский, и переучиваться приходится (напр. учителям и служащим города, земства и т. д.) искусственно… Пойдет та же история наизнанку: маскарадный и квасный патриотизм! », – говорится в отрывке статьи под названием «Перед приходом немцев. Письмо из Полтавы»

По словам инициаторов переименования, улица находится в Шевченковском районе города. Короленко довольно грубо высказывался о Шевченко, называя его творчество «националистическим романтизмом». Вместо этого он нахваливал Некрасова и Тургенева, захвативших его душу больше, чем гайдамаки Шевченко.

Почему именно улица Сичеславского Просвещения

Также на улице Короленко сохранилась историческая застройка конца ХІХ – начала ХХ веков. Одна из самых известных достопримечательностей – дом Хренникова, который связывают с «Просвещением».

В начале прошлого века Владимир Хренников вел активную деятельность в «Просвещении». С 1 января 1915 года Хренников также бесплатно выделил две комнаты для деятельності общества. 

Поэтому было бы логично назвать улицу в честь общества Просвещения, которое некоторое время располагалось в этой части города.

Переименование улицы в честь Сичеславского Просвещения станет подлинным признанием вклада всех просветителей в развитие города. Так что обращаемся к вам с инициативой переименования улицы Короленко в честь Сичеславского Просвещения, — говорится в письме.

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