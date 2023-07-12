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У Дніпрі просять перейменувати вулицю Короленка: яку назву пропонують

Сьогодні 14:13
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У Дніпрі просять перейменувати вулицю в центрі міста.

Новости Днепра про У Дніпрі просять перейменувати вулицю Короленка: яку назву пропонують

Представники “Січеславської Просвіти” ініціювали перейменування вулиці Короленка. Відповідне звернення до міської ради з’явилося на офіційному сайті установи. 

На думку представників організації, вулицю можна назвати на честь Січеславської Просвіти. 

Що не так з Короленком 

За словами представників громадської організації, одна із центральних вулиць Дніпра досі називається на честь Володимира Короленка, який родом з Житомира, але був російським письменником. Митець неодноразово наголошував на тому, що народився на неподільній Росії, яку називав “Отєчєством”. При цьому він скептично ставився до ідеї вільної України. 

У своєму листі до Максіма Горького в 1913 році Короленко зазначив, що ніколи не володів українською мовою. У 2002 році в Москві випустили книжку Володимира Короленка з промовистою назвою «Была бы жива Россия». До неї ввійшли невідомі публікації письменника останніх років його життя. 

Крім цього, в одній зі своїх статей Короленко писав таке:

 «…Для міського населення, інтелігенції і напівінтелігенції, російська мова ближча, ніж українська, і перевчатися доводиться (напр. учителям і службовцям міста, земства і т. д.) штучно… Піде та ж історія навиворіт: маскарадний і квасний патріотизм!..», – йдеться в уривку статті під назвою «Перед приходом німців. Лист з Полтави»

За словами ініціаторів перейменування, вулиця знаходиться в Шевченківському районі міста. Короленко досить грубо висловлювався про Шевченка, називаючи його творчість “націоналістичним романтизмом”. Натомість він нахвалював Нєкрасова та Тургєнєва, які захопили його душу більше, ніж гайдамаки Шевченка. 

Чому саме вулиця Січеславської Просвіти 

Також на вулиці Короленка збереглась історична забудова кінця ХІХ – початку ХХ століть. Одна із найвідоміших пам’яток – будинок Хрінникова, який пов’язують із “Просвітою”.

На початку минулого століття Володимир Хрінников вів активну діяльність у товаристві Просвіта. З1 січня 1915 року Хрінников також безплатно виділив дві кімнати для “Просвіти”.

Тож було б цілком логічно назвати вулицю на честь товариства Просвіта, яке деякий час розташовувалося в цій частині міста. 

Перейменування вулиці на честь Січеславської Просвіти стане справжнім визнанням внеску всіх просвітян у розвиток міста. Тож звертаємося до вас з ініціативою перейменування вулиці Короленка на честь Січеславської Просвіти, – йдеться в листі. 

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